شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إي باي (EBAY) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليستعد السهم مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 64.65، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 3.05% بما يعادل 1.87 نقطة ليستقر على سعر 63.11 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 61.02، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 64.65 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد