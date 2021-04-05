شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.40% بما يعادل 4.13 نقطة ليستقر على سعر 298.66 دولار، ليستعد السهم بارتفاعه الأخير مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 304.50.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 304.50، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 319.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه