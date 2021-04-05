بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 14.8 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 8ر14 نقطة ليبلغ مستوى 09ر5821 نقطة بنسبة هبوط بلغت 25ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر278 مليون سهم تمت عبر 10297 صفقة نقدية بقيمة 7ر38 مليون دينار (نحو 8ر123 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر23 نقطة ليبلغ مستوى 79ر4723 نقطة بنسبة هبوط بلغت 50ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر217 مليون سهم تمت عبر 6677 صفقة نقدية بقيمة 6ر17 مليون دينار (نحو 32ر56 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر11 نقطة ليبلغ مستوى 93ر6373 نقطة بنسبة هبوط بلغت 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 07ر61 مليون سهم تمت عبر 3620 صفقة بقيمة 13ر21 مليون دينار (نحو 6ر67 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 1ر31 نقطة ليبلغ مستوى 1ر4910 نقطة بنسبة هبوط بلغت 63ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 05ر165 مليون سهم تمت عبر 4442 صفقة نقدية بقيمة 2ر14 مليون دينار (نحو 44ر45 مليون دولار).

وسجلت شركات (كميفك) و(استهلاكية) و(منازل) و(بريق) الارتفاع الاكبر أما شركات (بيتك) و(أرزان) و(وطني) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (ياكو) و(انجازات) و(شارقة أ) و(العقارية) الأكبر انخفاضا.