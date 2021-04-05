شكرا لقرائتكم خبر نيسان السعودية تكشف للمرة الأولى بالمملكة عن نيسان باترول "نيسمو" 2021 الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة نيسان عن سيارة "نيسان باترول نيسمو 2021" الجديد للمرة الأولى في المملكة العربية السعوديةوتجمع النسخة الجديدة من سيارة "باترول نيسمو" الأسطورية المستوحاة من عالم رياضة السيارات بين التصميم الخارجي الملفت واللمسات الداخلية الفخمة مع الأداء المتفوق للسيارات الرياضية

وستكون السيارة الجديدة متوفرة حصرياً للعملاء في المنطقة لتبدأ عام من الاحتفالات بالذكرى 70 منذ انطلاقة نيسان باترول في عام 1951. كما تساهم في تطبيق استراتيجية Nissan NEXT في المنطقة بعد إطلاق سيارة نيسان إكس-تيرا الجديدة كلياً إقليمياً.

تؤكد نيسان باترول نيسمو بنسختها الجديدة التي تجمع بين الملامح الرياضية والتصميم الجريء على تاريخ نيسان العريق في مجال رياضة السيارات كما تعكس حب المنطقة للسيارات عالية الأداء. فقد تم تصميم النسخة الجديدة لتلبي احتياجات وتطلعات العملاء الذين يبحثون عن التميّز والفخامة التي توفرها سيارة نيسان باترول الأسطورية وفي الوقت عينه يرغبون باختبار الحماس والتشويق الناتجين عن تعزيز الأداء وقدرات التحكم المتميزة.

وقد تم تعديل التصميم الخارجي للنسخة الجديدة لتعزيز مزايا الديناميكا الهوائية ونظام التعليق وتحقيق قوة رفع صفرية. كما زودت السيارة بقدرات تحكّم محسنة وتصميم يوفر راحة إضافية أثناء القيادة بالإضافة إلى ميزات التنقل الذكي من نيسان.

وفي هذا الإطار قال بدر الحسامي، المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية: "منذ أن أطلقنا علامة نيسمو التجارية في المنطقة، حرصنا على الإصغاء لعملائنا بهدف تلبية متطلباتهم المتغيرة، وعملنا بالتعاون مع فرقنا العالمية لتقديم نيسمو التي لا تقف عند تلبية احتياجات العملاء فحسب؛ بل ترتقي أيضاً بتجربة باترول المميزة نحو أفق جديد تماماً. ومع باترول نيسمو 2021 الجديد يمكن للعملاء اختبار شعور قيادة سيارة رياضية بامتياز وجذب الأنظار بفضل تصميم السيارة المتميز".

يؤكد إطلاق باترول نيسمو على وجود طلب قوي على هذه العلامة التجارية المتميزة في دول الخليج العربي منذ دخولها إلى المنطقة في عام 2016. كما يشير أيضاً إلى التزام شركة نيسان بتقديم تجارب القيادة الفريدة. ومن خلال الحرفية والجودة العالية والتصميم المتقن، تنضم نيسان باترول نيسمو2021 الجديد إلى 370Z نيسمو و GT-Rنيسمو لتقدّم خصائص ديناميكية هوائية متميزة وتصميمات مستوحاة من رياضة السيارات مع قدرات تحكّم معزّزة ورشاقة لا تُضاهى.

وأضاف الحسامي قائلاً: "نحن فخورون بإطلاق باترول نيسمو2021 الجديد حصرياً لعملائنا في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع بدء احتفالاتنا بالذكرى السبعين لطرح نيسان باترول في المنطقة، ونتطلع إلى متابعة عملائنا وهم يستكشفون القدرات الملفتة للأنظار في هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات. ومع التحسينات الفريدة التي تم إدخالها على باترول نيسمو2021 الجديد، أصبحت السيارة مثالاً للأداء المتفوق والفخامة والرقي، وعزّزت من عروض باترول القوية واستراتيجية عملها الشاملة، والتي تضمن بقاءنا متميزين في المنطقة."

تصميم متقن

بنيت نيسان باترول نيسمو 2021 الجديد بالارتكاز على طراز باترول "أل إي بلاتينوم سيتي" بثماني أسطوانات وهي تتماشى مع فلسفة التصميم الجديدة لنيسان المتمثلة بالجرأة والحيوية.

وقال ميتسونوري موريتا، كبير المصممين في نيسمو: "يمثل تصميم سيارات نيسمو للطرقات العادية تحدّياً وفرصة رائعة أمامنا للتعبير عن شغفنا بالتصميم الفائق. وقد صمّمنا نيسان باترول نيسمو مع توجيه تركيزنا نحو العميل المتميز والباحث عن تفوق الأداء. وقد راعينا في هذا التصميم أدق التفاصيل لتقديم أكثر تجارب القيادة متعة وأصالة كي يستطيع العملاء اختبار الحماس وإطلاق العنان لمخيلتهم."

وتابع موريتا قائلاً: "خلال تصميم نيسان باترول نيسمو الجديد، سعينا إلى منح العملاء شعوراً بالثقة والفخر لامتلاكها، نظراً لما تتميز به من العناصر الديناميكية الهوائية المتطورة، وما تجمعه من مزايا الحجم والحضور اللافت لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات من الدرجة الممتازة، والتي تضاف إلى قوتها الهائلة، لتؤكد بذلك تفوقها كمثال للأداء الحقيقي الفائق".

ويؤدي التصميم الديناميكي دوراً محورياً في إبراز شخصية باترول نيسمو حيث تعكس الروح الرياضية وتتميز بحضور قوي. وقد تم تصميم واجهة جديدة مع تصميم ثلاثي الأبعاد على شكل خلية نحل تسلط الضوء على شبك V-Motion الأمامي. كما زودت السيارة بمصابيح أمامية جديدة وخطوط أفقية مصنوعة من الكروم تحمل شعار نيسمو. ويتميز المصد الخلفي بتصميم متناسق يسمح بإبراز عرض السيارة، مع تطعيمات من الكروم الداكن ومصابيح خلفية جديدة. كما تشمل مصابيح ضباب خلفية بتقنية LED مستوحاة من سيارة نيسان فورمولا 1 والتي تتمتع بدرجة السطوع عينها لمصابيح مكابح السيارة في الظروف الصعبة.

ويغطي خط نيسمو الأحمر محيط السيارة ويحدد خطوطها التصميمية كما زودت السيارة بعجلات ألمنيوم بلونين قياس 22 بوصة تحمل شعار نيسمو وتضيف طابعاً مميزاً إلى السيارة. من جهة أخرى، يتميّز نظام التعليق المضبوط بمخمدات صدمات بيلستين التي توفر تحكماً أكبر وأكثر رياضية.

وفي حين يتميز التصميم الخارجي بالثقة، تتسم المقصورة الداخلية بالفخامة المطلقة وتذكّر بتاريخ نيسمو العريق في رياضة السيارات. فبفضل المقاعد الأمامية الفسيحة، يصبح السائق متحداً مع السياراة في حين تؤكد التطريزات المميزة على الفخامة والأداء العالي اللذين تتميز بهما طرازات نيسمو. وقد تم استخدام جلد ألكانترا وهو الخيار المفضل لسيارات السباق وهو من أبرز التعديلات التي طرأت على التصميم الداخلي للسيارة.

كما استوحيت عجلة القيادة بجلد ألكانترا الأسود من سيارات السباق أيضاً وهي تتميز بتطعيمات ألياف الكربون الحمراء لتمنح السيارة طابعاً ديناميكياً ورياضياً مميزاً فيما تم نقش شعار نيسمو على مساند الرأس. وقد تمت إعادة تصميم اللوحة المركزية ولوحة الإعدادات بما يتماشى مع مزايا نيسمو التصميمية وهي تسمح للسائق باتخاذ القرارات أثناء القيادة مباشرة بفضل المعلومات المتوافرة بمتناوله.

وتم تحسين مستوى الهدوء داخل مقصورة سيارة نيسان باترول نيسمو2021 الجديد نتيجة الحد من ضجيج وارتجاجات هيكل السيارة. وطرأت تعديلات أيضاً على نظام التكييف في مقاعد الخط الثاني بما يوفر تجربة أكثر راحة.

تتوفر سيارة نيسان باترول نيسمو الجديد بأربع خيارات للون الخارجي وهي الأبيض والأسود والرمادي والفضي.

شغف بالأداء

يعتمد تصميم سيارة نيسان باترول نيسمو 2021 الجديد على الوظائف العملية التي تزود السائق بمزايا ديناميكية هوائية وتصميم مستوحى من رياضة السيارات بالإضافة إلى تعزيز قدرات التحكم ورشاقة السيارة. وقد عمل فريق الحرفيين "تاكومي" على تعديل السيارة، وهو فريق مؤلف من أربعة أشخاص يشرفون على تعديل وتجميع محركات GT-R. وبفضل مهاراتهم، يستطيع محرك باترول بثماني أسطوانات توليد قوة 428 حصاناً وعزم دوران بالغ 560 نيوتن متر.

ومن بين التحديثات الرئيسية التي طرأت على تصميم نيسان باترول نيسمو 2021 الجديد إضافة فتحات جانبية إلى المصد الأمامي لتحقيق قوة رفع صفرية، ويعدّ هذا إنجازاً لافتاً في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. ويعزز القوة الديناميكية الهوائية التخفيض التراكمي لوزن العجلات البالغ 4.5 كلغ ويتم التحكم فيه من خلال جناح سقف جديد لضمان تدفق الهواء الانسيابي على خلفية السيارة. كما أدى اعتماد سعة حرارية كبيرة إلى تعزيز أداء الكبح فيما تتيح متانة الهيكل تحكماً أفضل عند السرعات العالية.

كما زوّدت نيسان باترول نيسمو2021 الجديد بأحدث تقنيات التنقل الذكي من نيسان لتوفر للسائق راحة البال أثناء القيادة. وتشمل أحدث الإضافات نظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية استشعار المارة أمام السيارة، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ومرآة الرؤية الخلفية الذكية، ومساعد الضوء العالي. وتتضمن ترقيات التكنولوجيا في باترول نيسمو أيضاً التوافق مع Apple CarPlay وإمكانية الشحن اللاسلكي ومنافذ USB بما في ذلك USB-A وUSB-C.

يبدأ بيع نيسان باترول نيسمو 2021 الجديد في المملكة اعتباراً من أبريل 2021 بسعر يبدأ من 388000 ريال سعودي (105 آلاف دولار أمريكي) شاملاً ضريبة القيمة المضافة. وتختلف الأسعار من سوق إلى آخر.