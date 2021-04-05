تذبذب في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يسجل 757 جنيهاً للجرام

الشارقة - اميمة ياسر -

استهل الذهب تعاملاته هذا الأسبوع على هبوط ملحوظ عالمياً بحوالي 7 دولارات في المعاملات الفورية، قبل أن يعود للصعود مجدداً.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن سعر أونصة الذهب هبط عالمياً من 1730 دولار سعر الإغلاق الأسبوعي إلي 1723 دولار، لكن هذا الهبوط لم يدم طويلاً وعادت الأسعار للصعود مرة أخري لمستويات 1727 دولاراً، مع توقعات بمزيد من الحركة والتذبذب في سعر المعدن النفيس عالمياً وفي السوق المصري.

وأفادت الصحيفة بهبوط سعر الذهب في مصر 3 جنيهات اليوم الإثنين، لينزل الذهب عند سعر 755 جنيها للجرام من عيار 21 لكن صعد الذهب مرة أخري لنفس مستويات سعر الإغلاق الأسبوعي ليسجل الذهب 757 جنيها للجرام.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 865.75 جنيه.

عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 757 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

أونصة الذهب 1727 دولار.