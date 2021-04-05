شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقرر استئناف جلسة تداول اليوم الاثنين بعد توقف نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة المصرية، استئناف جلسة تداول اليوم الاثنين، بعد توقفها لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 5%.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.57% ليصل إلى مستوى 10149 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.7% ليصل إلى مستوى 1937 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 12446 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 3889 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.1% ليصل إلى مستوى 1871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.1% ليصل إلى مستوى 2778 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.91% ليصل إلى مستوى 1267 نقطة.