الاقتصاد

البورصة تقرر استئناف جلسة تداول اليوم الاثنين بعد توقف نصف ساعة

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القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة المصرية، استئناف جلسة تداول اليوم الاثنين، بعد توقفها لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 5%.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.57% ليصل إلى مستوى 10149 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.7% ليصل إلى مستوى 1937 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 12446 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 3889 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.1% ليصل إلى مستوى 1871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.1% ليصل إلى مستوى 2778 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.91% ليصل إلى مستوى 1267 نقطة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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