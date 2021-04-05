شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الاثنين 5 ابريل 2021 في مصر، والتي تسجل تذبذب واضح بين الارتفاع والهبوط ويتراوح سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ما بين 757 إلي 758 جنيها للجرام، وهو سعر قابل للتغير خلال الساعات القادمة.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 865.75 جنيه.

عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 757 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

أونصة الذهب 1728 دولار.

ويشهد السوق حالة من عدم الاستقرار عالمياً ومن ثم محلياً وذلك مع تغير سعر الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يجعل المعدن النفيس دائم التغير.

وشهدنا الأسبوع الماضي عدد من الأحداث التي أثرت على سعر الذهب، حيث تمكن النفط من الارتفاع مع اتفاق أوبك+ على زيادة تدريجية للإنتاج على مدار الثلاثة أشهر القادمة.

ونجحت أسعار الذهب للصعود والاستقرار مجددًا فوق مستويات الـ 1,700 دولار، في أعقاب كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة إنفاق ضخمة على البنية التحتية ستُموّل من زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.

كما أن الاقتصاد الأمريكي اضاف 916 ألف وظيفة في مارس، وبأكثر من توقعات الأسواق، فيما تم مراجعة قراءة شهر فبراير لترتفع إلى 468 ألف وظيفة، وجاء معدل البطالة وفق التوقعات عند 6%، والذي يعتبر أدنى مستوى في قرابة العام، وكل هذه الأحداث رسمت ملامح حركة سعر الذهب.