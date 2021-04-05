شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم "تعليم".. وبدء التداول الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة المصدرة لعدد 357.8 مليون سهم بنسبة 49 % من أسهم الشركة المصدرة بسعر 5.75 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 2.1 مليار جنيه، موزعة بين طرح عام لعدد 17.9 مليون سهم تمثل نسبة 5 % من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2.45 % من اجمالى أسهم الشركة المصدرة، وطرح خاص لعدد 339.9 مليون سهم تمثل نسبة 95 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 46.55 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

وبحسب ما أعلنته الشركة، سيتم البدء التداول على أسهم الشركة يوم الأربعاء المقبل، لتصبح أول شركة يتم قيدها وطرحها بالبورصة المصرية في 2021.

وتعمل شركة تعليم لخدمات الإدارة في مجال التعليم العالي في مصر، وتدير جامعة النهضة ببنى سويف، وهى أكبر جامعة خاصة فى الصعيد، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالى 11 ألف طالب، بينما يبلغ المقيدون بها حتى الآن حوالى 6270 طالبًا، وتشمل الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.

وتعتبر كلية الطب بجامعة النهضة، أكبر كلية طب خاصة على مستوى الجمهورية، وتحظى بشراكة مع جامعة فيينا الطبية ذات التصنيف الدولى وإحدى أقدم الكليات الطبية فى أوروبا، وتخطط جامعة النهضة لإطلاق 3 كليات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، وإنشاء جامعة جديدة بالشراكة مع بالم هيلز في مشروع باديا.