شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقرر إيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة لتراجع إيجي إكس 100 بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف جلسة تداول اليوم الاثنين، لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 5%.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 10161 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.62% ليصل إلى مستوى 1938 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 12455 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 3880 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.97% ليصل إلى مستوى 1875 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 2781 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 1267 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 62 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مجموعة عامر القابضة، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية للصناعات الهندسية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية لحليج الأقطان، المنصورة للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، برايم القابضة للاستثمارات المالية.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، دايس للملابس الجاهزة، القاهرة للدواجن، ليسيكو مصر، أسيك للتعدين-أسكوم، غاز مصر، المصرية للدواجن، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المالية والصناعية المصرية، الشمس للإسكان والتعمير، الصناعات الكيماوية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بلتون المالية القابضة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بي انفستمنتس القابضة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الدلتا للسكر.