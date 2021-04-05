شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للكيماويات يشارك باجتماع لجنة الخبراء لوضع خطة مضاعفة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم غدا الثلاثاء فى اجتماعات لجنة الخبراء المعنية بوضع خطة عمل واستراتيجية شاملة لمضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية بحلول 2025.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى، أن هذا يأتى فى إطار التوجه لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء الزراعة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام والنقل ورئيس إتحاد الصناعات والعدل ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وممثل المجلس التصديرى المختص وتكون مهمتها دراسة ووضع خطة عمل واستراتيجية شاملة لمضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية بحلول 2025

وكان الاجتماع الأول اللجنة على مستوى الخبراء قد عقد نهايه مارس الماضي تمهيدا لعرض نتائج أعماله على الوزراء وأعضاء اللجنة .

وأسفر عن عدد من التوصيات أهمها دعوة المجالس التصديرية التى حققت أعلى أرقام صادرات إلى القارة الأفريقية خلال 2019 للمشاركة خلال الاجتماعات القادمة للجنة الخبراء المقرر لها غدا الثلاثاء ، بناء عليه تم توجيه الدعوة للتصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة للمشاركة فى الاجتماعات وذلك لاستكمال اعمال اللجنة فى وضع الاستراتيجية المزمع تنفيذها فى هذا الاطار .

وتوقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس، أن تصل صادرات القطاع خلال العام الحالى نحو 5.8 مليار دولار وذلك حال تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية معدل نمو 10% عما كانت عليه عام 2020 ، وقال، إنه على الرغم من انخفاض صادرات الصناعات الكيماوية خلال العامين الاخيرين إلا أن صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال الفترة 2015 -2020 معدل نمو 11% سنويا.

وأضاف، إن البدء فى إجراءات صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين من برامج رد الأعباء بتعاون وزارة المالية مع صندوق تنمية الصادرات وتنفيذ مبادرة البنك المركزي بتسوية المديونيات المتعثرة لبعض الشركات حتى تستعيد نشاطها، ودخول اتفاقية الميركسور حيز التنفيذ ستكون أهم عوامل استقرار وانتعاش أوضاع الانتاج والتصدير .