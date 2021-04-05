شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات فى سوق الجملة قبل أسبوع من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وقال ناصر السيد تاجر خضروات بسوق العبور للجملة إن أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15 جنيها للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5جنيهات للكيلو،الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، التوم 6-8 جنيهات للكيلو.
وآضاف ناصر سجلت أسعار الطماطم 1-2 جنيها للكيلو والقفص الـ 20 كجم يبدأ من 35-50 جنيها، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبصل يتراوح بين 3-6.5 جنيها للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو.