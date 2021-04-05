شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات فى سوق الجملة قبل أسبوع من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الاثنين 5-4 - 2021 استقرارا قبل شهر رمضان المبارك، ورصد ”الخليج 365” أسعار الخضراوات من داخل سوق العبور.

وقال ناصر السيد تاجر خضروات بسوق العبور للجملة إن أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15 جنيها للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5جنيهات للكيلو،الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، التوم 6-8 جنيهات للكيلو.

وآضاف ناصر سجلت أسعار الطماطم 1-2 جنيها للكيلو والقفص الـ 20 كجم يبدأ من 35-50 جنيها، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبصل يتراوح بين 3-6.5 جنيها للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو.