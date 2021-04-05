البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 10184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.12% ليصل إلى مستوى 1948 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 12482 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3938 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.97% ليصل إلى مستوى 1894 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.21% ليصل إلى مستوى 2804 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 1267 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 62 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مجموعة عامر القابضة، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية للصناعات الهندسية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية لحليج الأقطان، المنصورة للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، برايم القابضة للاستثمارات المالية.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، دايس للملابس الجاهزة، القاهرة للدواجن، ليسيكو مصر، أسيك للتعدين-أسكوم، غاز مصر، المصرية للدواجن، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المالية والصناعية المصرية، الشمس للإسكان والتعمير، الصناعات الكيماوية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بلتون المالية القابضة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بي انفستمنتس القابضة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الدلتا للسكر.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ سبيد ميديكال، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، رواد السياحة-رواد، دلتا للإنشاء والتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للأسمنت-قنا، ريكاب للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ايديتا للصناعات الغذائية، جي بي اوتو، سماد مصر (ايجيفرت)، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الدولية للمحاصيل الزراعية، القاهرة للإسكان والتعمير، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 56304 سهم، 5100 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 1.03 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك 50 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 100 ألف سهم، 28971 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 500 سهم.

كما أعلنت شركات ابن سينا فارما، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء 70 ألف سهم خزينة للأولى، 100 ألف سهم خزينة للثانية وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة للشركة 0.07%، مليون سهم خزينة للثالثة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة للشركة 0.61%.

كما أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على اعتماد تخفيض رأسمال الشركة المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة بالقيمة الاسمية والبالغ عددها 2.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 460.9 ألف جنيه ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 144.6 مليون جنيه موزعًا على عدد 723.1 مليون سهم بدلًا من 145.1 مليون سهم موزعًا على عدد 725.4 مليون سهم، وتعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء تخفيض رأس المال المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة، وتجديد مدة الشركة لـ25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل التجاري وتعديل المادة 5 من النظام الأساسي في ضوء ذلك.

في سياق آخر قالت شركة سبيد ميديكال، إنها لن تقوم بتكليف مستشار مالي آخر لإعداد دراسة القيمة العادلة لشركتي برايم سبيد للرعاية الصحية وشركة سبيد ميديكال والخاصة بعملية الاستحواذ على الأولى، وأنها في انتظار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لحين الانتهاء من مراجعتها.