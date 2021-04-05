شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يشدد على مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية ومسئولو الشركة المنفذة، عملية رفع كفاءة الطرق والمشايات بمنطقة الشاليهات بمدينة دمياط الجديدة، والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لسكان منطقة الشاليهات.

وأكد المهندس محمد رجب، خلال الجولة، على ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المقدم من الشركات المنفذة والمعتمد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال فى التوقيتات المحددة بكفاءة وجودة عالية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجولة تأتي، في إطار المتابعة اليومية والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، والحرص على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها في التوقيتات المحددة لها بالمواصفات المطلوبة، ولتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.