شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توقف التعامل على سهم مدينة الإنتاج الإعلامي بعد تراجعه الحاد بـ6.57% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، التي يترأسها أسامه هيكل، وزير الدولة للإعلام انهيار حدا، وهو ما دفع البورصة إلى إيقاف التداول على السهم، بعدما تجاوز هبوطه نسبة الـ5%.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 10184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.12% ليصل إلى مستوى 1948 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 12482 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3938 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.97% ليصل إلى مستوى 1894 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.21% ليصل إلى مستوى 2804 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 1267 نقطة.