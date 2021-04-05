شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توقف التعامل على سهم مدينة الإنتاج الإعلامي بعد تراجعه الحاد بـ6.57% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، التي يترأسها أسامه هيكل، وزير الدولة للإعلام انهيار حدا، وهو ما دفع البورصة إلى إيقاف التداول على السهم، بعدما تجاوز هبوطه نسبة الـ5%.

وتراجع سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 6.57% ليفقد 0.37 جنيه ويصل إلى مستوى 5.11 جنيه حتى الساعة 12.30 دقيقة، بحجم تداول ضعيف بلغ 42.5 ألف سهم بقيمة 217.3 ألف جنيه.

ودفع تراجع سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بأكثر من نسبة 5%، إدارة البورصة المصرية لتقرر إيقافه لمدة نصف ساعة وسط موجة من وقف عدد كبير من الأسهم خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين بسبب مخاوف تعديل آلية الشراء بالهامش.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 10184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.12% ليصل إلى مستوى 1948 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 12482 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3938 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.97% ليصل إلى مستوى 1894 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.21% ليصل إلى مستوى 2804 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 1267 نقطة.