شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، حيث الإقبال على شراء العملة الأمريكية لا يزال مستثمرا ، مع توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ، فى مقابل تعثر التعافي الاقتصادي فى أوروبا بسبب الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1740$ ، من سعر إغلاق تعاملات الجمعة عند 1.1763$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1772$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بأكثر من 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد صدور بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية الجديدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.3% مقابل العملة الأمريكية ،فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ،بعدما عزز تقرير الوظائف الأمريكية مؤشرات تعافي سوق العمل فى الولايات المتحدة من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بأسرع من التوقعات.

فى أوروبا ،تأثر اليورو كثيرا بمخاوف تعثر التعافي الاقتصادي فى المنطقة الموحدة ، بسبب الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا ،وتشديد معظم الدول الأوروبية إجراءات الإغلاق ، للحد من الانتشار السريع لتلك الموجة ، بعد ظهور نوع جديد من الفيروس فى القارة العجوز.