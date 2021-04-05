شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج صكوك بـ2.5 مليار دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية في ناسداك دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف يعمل على تمويل التنمية في دوله الأعضاء البالغ عددها 57 دولة.

ويعتبر هذا ثاني إصدار صكوك حاصل على تصنيف AAA تحت إطار التمويل المستدام للبنك الإسلامي للتنمية، وهو أكبر إصدار عام للبنك بالدولار الأمريكي، إلى الآن. وقد تم تسعير شهادات الائتمان البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار على مدة 5 سنوات، بمعدل ربح يبلغ 1.262%، تُدفع على أساس نصف سنوي.

وسيتم تخصيص عائدات الصكوك لتمويل وإعادة تمويل مشاريع التنمية الخضراء والاجتماعية المؤهلة تحت إطار التمويل المستدام للبنك الإسلامي للتنمية.

وكان أول إدراج للصكوك الحالية للبنك الإسلامي للتنمية في ناسداك دبي، عبارة عن صكوك بقيمة مليار دولار تم إدراجها في عام 2015. ومع هذا الإصدار الأخير، بلغت القيمة الإجمالية لصكوك البنك الإسلامي للتنمية المدرجة في ناسداك دبي، 17.14 مليار دولار من خلال 12 إدراجاً.

وتشمل أنشطة البنك الإسلامي للتنمية عبر البلدان الأعضاء، بناء شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وزيادة المهارات وتبادل المعرفة، والتركيز على الحلول القائمة على الابتكار لتحديات التنمية، وتعزيز التنمية العالمية التي تدعمها هياكل التمويل المستدام المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.