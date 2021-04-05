شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 % نمو صادرات غرفة دبي إلى إفريقيا خلال فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي عبر مكاتبها التمثيلية الخارجية في القارة الإفريقية مؤخراً ندوة افتراضية بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال وغرفة التجارة والصناعة الإفريقية حول ممارسة الأعمال والاستثمار في إفريقيا وذلك بحضور 163 مشاركاً.

وهدفت الندوة التي اشتملت على كلمات ومداخلات وعروض تعريفية إلى تعريف الشركات العاملة في الإمارات بكيفية ممارسة الأعمال فيإفريقيا، وإطلاعهم على الفرص والمزايا المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية في القارة السمراء. وناقش الحاضرون فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الأساسية، وتطور العلاقات التجارية بين الجانبين والتحديات التي يمكن أن تواجهها الشركات للاستثمار في إفريقيا.

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إلى أهمية القارة السمراء باعتبارها وجهة استثمارية واعدة للشركات الإماراتية في قطاعات عديدة، مشيراً إلى أن نمو التبادل التجاري بين دبي وإفريقيا الذي عكسته صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال بداية العام الجاري مؤشر على الفرص الجدية امام الشركات الإماراتية.

ولفت خان إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية عامل مهم لاستقطاب الاستثمارات، حيث ستعزز الاتفاقية من حركة الصادرات والواردات بين إفريقيا ودبي من خلال تسهيل التبادل التجاري، مشيراً إلى أنه رغم تحديات العام الماضي إلا أن تجارة دبي غير النفطية مع إفريقيا حققت نمواً طفيفاً بلغ 1.1% خلال النصف الأول من 2020 لتبلغ قيمتها 81.6 مليار درهم، في حين بلغ النمو في صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى إفريقيا خلال شهر فبراير الماضي 6.5%.

وأكد خان على التزام غرفة دبي من خلال مكاتبها الافريقية في التعريف بالفرص الاستثمارية، ومساعدة الشركات العاملة في الدولة على الاستفادة من المناخ الاستثماري في إفريقيا للتوسع في هذه الأسواق ذات الفرص المجزية، مشيراً إلى أن دبي تتميز بانخفاض تكلفة ممارسة الأعمال وتنوع الفرص وتطور شبكتها اللوجستية وحداثة تشريعاتها الاقتصادية المنظمة لبيئة العمل وسرعة استجابتها للمتغيرات بالإضافة إلى الشراكة الناجحة والمتميزة بين القطاعين العام والخاص.

وخلال استبيان جرى على هامش الندوة الافتراضية، وفي إجابة على التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال في إفريقيا، ذكر 55% من الحاضرين أن أبرز تحد هو غياب المعلومات والبيانات الدقيقة عن حجم وفرص السوق، في حين أشار 50% منهم إلى غياب معلومات موثقة عن شركاء محتملين، و34% ذكروا التراخيص وسهولة ممارسة الأعمال كأبرز تحدٍ، و30% ذكروا نقص العملة الأجنبية، و43% حددوا التواصل مع الموردين والموزعين المحليين، و38% ذكروا البنية التحتية اللوجستية، و16% حددوا غياب العمالة الماهرة كأحد التحديات.

وقدمت مجموعة أكسفورد للأعمال عرضاً تعريفياً حول المشهد الاقتصادي والاستثماري في دول جنوب الصحراء الكبرى الافريقية، والمؤشرات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة ومنها البنية التحتية والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والصناعات الغذائية. كما قدمت غرفة دبي عرضاً تعريفياً حول التعاون التجاري المشترك بين دبي والقارة الافريقية.