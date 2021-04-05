شكرا لقرائتكم خبر عن «دو»: تقنية الجيل الخامس تمكن الأعمال للمرحلة المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضافت «دو»، التابعة لشركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة»، جلسة حوارية عن «سرعة الاستجابة أولوية مطلقة للشركات: مواكبة التطورات وتعزيز مرونة مستقبل العمل في مرحلة ما بعد الجائحة»، حول الطرق التي يمكن من خلالها للشركات والمؤسسات والمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات الاستفادة من التحولات التي شهدتها نماذج ومنهجيات العمل لتعزيز القدرة على الاستجابة للتطورات بشكل سريع وفعّال، وذلك على هامش فعاليات قمة «آي دي سي» «IDC» لقادة تقنية المعلومات 2021.

وشارك خبراء وممثلو الوفود المشاركة في الجلسة رؤاهم وأفكارهم من خلال مجموعة من العروض التقديمية والمناقشات والمحادثات التي قادها عدد من المسؤولين التنفيذيين في دو.

وناقش الدكتور محمود شريف، رئيس قسم تقنية المعلومات والتكنولوجيا في «دو»، دور تقنية الجيل الخامس في تمكين الأعمال خلال المرحلة القادمة عبر عرض تقديمي بعنوان: «شبكات الجيل القادم وأُسس اتصال المستقبل»؛ فيما ناقش مارك بومونت، رئيس قسم السحابة والذكاء الاصطناعي ومنتجات بلوك تشين في دو، عرضاً تقديمياً بعنوان: «سرعة الاستجابة ركيزة أساسية لضمان استمرارية الأعمال ومرونتها»، ثم انضمَّ أحمد حمزاوي إلى بومونت في مناقشة أخرى بعنوان: «التحولات المتسارعة التي أحدثتها الرقمنة في نماذج أعمالنا وكيف تعيد تشكيل ملامح مستقبل العمل».