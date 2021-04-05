شكرا لقرائتكم خبر عن 11.2 % نمو التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نمت التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس 2021 بنسبة 11.2%، حيث بلغ حجم التصرفات العقارية حوالي 894 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التصرفات خلال فبراير الماضي نحو 793 مليون درهم، وفقاً لمؤشر دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

وتم تسجيل 543 عملية بيع خلال مارس؛ إذ تصدر حي الياسمين قائمة الأحياء الأكثر تداولاً وقُدرت أعلى قيمة مبايعة بنحو 50 مليون درهم في القطاع الشمالي وبالتحديد في «الجرف الصناعية 1»، أما قطاع الزوراء فقد شهد تسجيل أعلى قيمة بيع بـ3.75 مليون درهم.

وكشف التقرير العقاري لشهر مارس، تسجيل 91 عملية رهن قُدرت أعلاها بنحو 45 مليون درهم في «الجرف الصناعية 1».

وأظهر المؤشر تنامي حجم الاستثمار العقاري بـ38.6% بعد التغلب على تداعيات الأزمة الراهنة، حيث شهدت إمارة عجمان خلال مارس 161 عملية استثمار عقاري بقيمة إجمالية قدرت بنحو 580 مليون درهم، في حين بلغ حجم الاستثمارات في فبراير حوالي 356 مليون درهم.