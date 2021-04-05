شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ديار» تقر عدم السير في إجراءات تخفيض رأس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وافقت الجمعية العمومية لشركة ديار للتطوير على توصية مجلس الإدارة بعدم السير في إجراءات تخفيض رأس المال، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 8 إبريل 2020.

وتمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك في المواد التالية (15 - 16 - 17 - 22 - 27 - 30 - 41 - 45.ب ).