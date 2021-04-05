شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي كاتاليست» تستثمر 1.3 مليار درهم في استزراع الأحياء المائية على اليابسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلنت أبوظبي كاتاليست بارتنرز عن استثمارٍ بقيمة 358.8 مليون دولار (1.3 مليار درهم) في مشروع استزراع الأحياء المائية على اليابسة التابع لصندوق «8إف» لإدارة الأصول.

تأسست أبوظبي كاتاليست بارتنرز في شهر إبريل من عام 2019 على هيئة مشروع مشترك بين شركة مبادلة للاستثمار وفالكون إيدج كابيتال ومقرها أبوظبي، الإمارة التي تُعد ملتقى لخطوط التجارة الدولية ونقطة تنطلق منها الشركات نحو التوسع في حضورها على المستوى العالمي.

بينما تعمل مجموعة الاستثمار العالمية «8إف» لإدارة الأصول في مجال إدارة الصناديق المخصصة لتطوير منشآت مستدامة بنظام التكامل الرأسي لاستزراع أسماك السلمون. ويُعد مشروع بيور سالمون، الذي يملكه صندوق «8إف»، من المشاريع الرائدة في استخدام تقنية أنظمة الاستزراع المائي القائم على إعادة التدوير على اليابسة (RAS) لإنتاج أسماك السلمون الأطلسي وتصنيعها في أربع منشآت لها في بولندا واليابان وفرنسا والولايات المتحدة.

توفر تقنية أنظمة الاستزراع المائي القائم على إعادة التدوير القدرة على استزراع أسماك فائقة الجودة تخلو من أي مضادات حيوية ومبيدات حشرية وهرمونات وجزيئات بلاستيكية دقيقة ما يُسهم في سد العجز العالمي لتلبية الطلب على الأسماك بطريقة تتميز بالكفاءة والاستدامة من الناحية البيئية. وتتمثل رؤية الشركة على المدى البعيد في تحقيق موقع ريادي بالسوق في مجالات الإنتاج والتصنيع والتوزيع لما يصل إلى 260,000 طن سنوياً من أسماك السلمون الأطلسي المستزرعة على اليابسة.

أسست بيور سالمون بالشراكة مع أبوظبي كاتاليست بارتنرز ومقرها التشغيلي العالمي في سوق أبوظبي العالمي، بما يُمثل مركزاً تنطلق منه جهودها الرامية إلى تنمية نشاطها على مستوى العالم، ويُمكنها من خلاله توجيه هذا النمو ورصده، وهو ما يعني احتياج المقر إلى بنية تحتية جوهرية قائمة على التقنيات وأعمال البحث التطوير. علاوة على ذلك، فسوف تفتتح «8إف» لإدارة الأصول مكتباً للاستثمار الإقليمي لها في سوق أبوظبي العالمي.

وقال جيمس مونس، رئيس العمليات بشركة أبوظبي كاتاليست بارتنرز: يُسعدنا أن نشهد تأسيس بيور سالمون مركزها العالمي في سوق أبوظبي العالمي ونتطلع إلى رؤية مسيرتها نحو تحقيق النمو المنشود في أعمالها إلى جانب مواصلة إسهاماتها القوية والإيجابية على المستوى الاجتماعي والبيئي.

وقال ستيفان فاروز، رئيس مجلس إدارة ومؤسس «8إف» لإدارة الأصول وعضو مجلس إدارة بيور سالمون: إنه لأمر يدعو للفخر أن تكون أبوظبي كاتاليست بارتنرز مستثمرًا أساسيًا وشريكًا استراتيجيًا في عملية تطوير بيور سالمون. وأضاف قائلاً: نتطلع إلى العمل مع أبوظبي كاتاليست بارتنرز يداً بيد لتحقيق الأثر المنشود وتجسيد رؤيتنا الخاصة بالاستثمار المستدام على أرض الواقع والتي ترمي إلى إقامة نشاط تجاري عالمي متخصص في استزراع سمك السلمون على اليابسة والتي تتم إدارتها من قلب سوق أبوظبي العالمي. وبالإضافة إلى إنشاء بيور سالمون في أبوظبي، يُسعدنا أن نُعلن عن إطلاق صندوق يستهدف تطوير منشأة بقدرة إنتاجية تبلغ 20,000 طن في أبوظبي في إطار برنامج الأمن الغذائي في الإمارات العربية المتحدة.