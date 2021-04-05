شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الإسلامي» يُقِرّ توزيع 20.58 فلس للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرَّ مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي توزيع أرباح نقدية بواقع 20,58 فلس لكل سهم، ما يمثّل 46,6% من صافي أرباح المصرف عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، كما اعتمدوا خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2020.

وقال جوعان عويضة الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «أظهر مصرف أبوظبي الإسلامي قوةً وتكيفاً ومرونةً منقطعة النظير في عام 2020، والتي أثمرت عن نتائج مرنة رغم البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات غير المسبوقة.

وأضاف، نجح المصرف في تحقيق انتعاش ملحوظ خلال النصف الثاني من العام، ما مكننا من العودة إلى مسار نمونا طويل الأجل وتحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي، ونتوقع أن يستمر الطلب المتزايد على خدماتنا المصرفية الرقمية خلال 2021، ليعزز إنتاجية المصرف، ويدعم تخفيض التكاليف بصورة أكبر، ويمكّن موظفينا من توفير تجربة مصرفية متميزة لعملائنا».

كان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.6 مليار درهم عن السنة المالية 2020 وقد أظهر المصرف مستويات عالية من الانتعاش والتعافي عبر أنشطته مسجلاً نمواً في صافي الأرباح بنسبة 73% خلال النصف الثاني من العام 2020 مقارنةً مع النصف الأول من العام 2020 رغم استمرار التحديات التي نتجت عن جائحة «كوفيد-19» وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الإيرادات تزامناً مع انتعاش النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وزيادة زخم الأعمال.