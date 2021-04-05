شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يصدر النسخة الجديدة من "كتيب مصر فى أرقام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الاثنين الموافق 5/4/2021 النسـخة السنوية من كتيب "مـصر فى أرقـام"، ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن إلإحصاءات الديموجرافية التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصـاءات الاجتماعـية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامعى أعداد (المدارس، الفصول، تلاميذ)/ التعليم الجامعى (مقيدون، خريجون)/ المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع / الأسـرة والمستشفيات، العــلاج على نفقـــة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الإقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى والخارجـى والإنتاج الزراعى ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.

ويتمـيز هـذا الإصـدار بما يتضـمنه لأحدث البـيانات والمعلـــومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال عامى 2020-2021 والتى تعطى صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكل مبسـط على مستوى محافـظات الجمهـورية وبهدف توفـير إصـدار إحصائى مختصر يحقق سهـــولة وسرعــة إستخراج المعلـومات والبــيانات.

وبإتاحة هـذا الإصـدار يأمـل الجهاز فى توفـير احتياجات مستخدمى البيانــات من متخذى القـرار والباحثــين والأفـراد والمؤسـسات والمنظـمات المحلية والإقليمية والدولـية.