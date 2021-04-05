شكرا لقرائتكم خبر عن التذبذب يسيطر على تعاملات الذهب.. وعيار 21 يسجل 757 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الذهب تعاملاته هذا الأسبوع على هبوط ملحوظ عالميا بحوالي 7 دولارات في المعاملات الفورية، حيث هبط سعر أونصة الذهب عالمياً من 1730 دولار سعر الإغلاق الأسبوعي إلي 1723 دولار، لكن هذا الهبوط لم يدم طويلا وعادت الأسعار للصعود مرة أخري لمستويات 1727 دولارا، حتي صياغة هذا التقرير، مع توقعات بمزيد من الحركة والتذبذب في سعر المعدن النفيس عالمياً وفي السوق المصري.

وهبط الذهب في مصر 3 جنيهات في ساعة مبكرة اليوم لينزل الذهب عند سعر 755 جنيها للجرام من عيار 21 لكن صعد الذهب مرة أخري لنفس مستويات سعر الإغلاق الأسبوعي ليسجل الذهب 757 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 865.75 جنيه.

عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 757 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

أونصة الذهب 1727 دولار.

هبطت أسعار الذهب الاثنين 5 ابريل، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الاميركية وصعدت الأسهم العالمية بعد بيانات وظائف جاءت أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة غذت تفاؤلا حيال تعاف اقتصادي سريع.

وبحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، كان الذهب منخفضا في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1723.16 دولار للأونصة، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1761.20 دولار للأونصة.

هذا وخلق الاقتصاد الأميركي في مارس أكبر عدد من الوظائف في سبعة أشهر، إذ تلقى مزيد من الأميركيين اللقاح ووزعت الحكومة مزيدا من أموال مساعدات مرتبطة بالجائحة.