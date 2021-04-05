شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية توقف التداول على 58 سهمًا بعد تراجعها 5% والان مع تفاصيل الخبر
وتم إيقاف تداول أسهم؛ الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، دايس للملابس الجاهزة، القاهرة للدواجن، ليسيكو مصر، أسيك للتعدين-أسكوم، غاز مصر، المصرية للدواجن، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المالية والصناعية المصرية، الشمس للإسكان والتعمير، الصناعات الكيماوية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بلتون المالية القابضة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بي انفستمنتس القابضة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الدلتا للسكر.
كما تم إيقاف تداول أسهم؛ سبيد ميديكال، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، رواد السياحة-رواد، دلتا للإنشاء والتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للأسمنت-قنا، ريكاب للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ايديتا للصناعات الغذائية، جي بي اوتو، سماد مصر (ايجيفرت)، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الدولية للمحاصيل الزراعية.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 10164 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.45% ليصل إلى مستوى 1942 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 1246نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 3922 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.21% ليصل إلى مستوى 1889 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.43% ليصل إلى مستوى 2798 نقطة.