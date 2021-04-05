شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية توقف التداول على 58 سهمًا بعد تراجعها 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 58 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مجموعة عامر القابضة، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية للصناعات الهندسية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية لحليج الأقطان، المنصورة للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، برايم القابضة للاستثمارات المالية.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، دايس للملابس الجاهزة، القاهرة للدواجن، ليسيكو مصر، أسيك للتعدين-أسكوم، غاز مصر، المصرية للدواجن، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المالية والصناعية المصرية، الشمس للإسكان والتعمير، الصناعات الكيماوية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بلتون المالية القابضة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بي انفستمنتس القابضة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الدلتا للسكر.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ سبيد ميديكال، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، رواد السياحة-رواد، دلتا للإنشاء والتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للأسمنت-قنا، ريكاب للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ايديتا للصناعات الغذائية، جي بي اوتو، سماد مصر (ايجيفرت)، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الدولية للمحاصيل الزراعية.