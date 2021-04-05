شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة يشارك فى مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في فاعليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان تحت شعار "من أجل السودان" والذي تعقده وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة في الفترة من 3 إلي 7 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الجهاز عن التنظيم الهيكلي والمؤسسي للدولة الوطنية، ويهدف المؤتمر إلي خلق منصة للحوار بين الشباب وكبار المسئولين وأصحاب المصلحة لمناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها الشباب في جنوب السودان، مناقشة دور وأسس التنظيم الهيكلي والمؤسسي للدولة الوطنية، بالإضافة إلى التعاون والتشبيك بين أبناء وادي النيل خاصة الشباب، ومناقشة دور المجتمع المدني في التنمية والبناء بالإضافة إلى أهمية دمج الشباب والنساء في عمليات السلم الاجتماعي.