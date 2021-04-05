شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 5-4-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت جميع أسعار العملات اليوم الاثنين 5-4-2021، ماعادا الدولار شهد استقررارا أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار، فى حين تباين سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.60 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع، أمس كان بـ 21.60 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر الدولار اليوم، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره بمقدار " قرش واحد" فى بنك"الاسكندرية" ليسجل 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.65جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.37 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.37 جنيه للشراء، 18.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.60 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع، أمس كان بـ 21.60 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومتباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.98 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع مقابل سعره كان بـ 48.98 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.