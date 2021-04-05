شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن اليوم يتراوح بين 25 - 30 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن اليوم الاثنين 5-4-2021 في حالة استقرار وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه مع اقتراب شهر رمضان فإن حجم المعروض بالسوق يلبى الطلب، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن سجلت في المزرعة 23 جنيها للكيلو، في حين سجلت أسعار المستهلك 25-29 جنيها للكيلو، وبينما سجلت أسعار الدواجن البلدى 29 جنيها للكيلو في المزرعة وتترواح الأسعار للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار كرتونة البيض سجلت 30 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 33-36 جنيها للكرتونة فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها.