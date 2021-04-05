شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 5-4 -2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 5-4 -2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليسجل استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" سجل 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم الاثنين الموافق 5-4-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية " استقر أيضا سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.