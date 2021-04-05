شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الاثنين الموافق 5-4-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية " استقر أيضا سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم ليسجل فى البنك الأهلى المصرى لـ 18.37 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.37 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.41 جنيه للشراء، و18.54جنيه للبيع. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.