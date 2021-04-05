شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين ثانى أيام الأسبوع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدولار اليوم الاثنين 5-4-2021، أمام الجنيه المصرى، بثانى تعاملات الأسبوع للبنوك، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره بمقدار " قرش واحد" فى بنك"الاسكندرية" ليسجل 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.65جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وحققت الصادرات المصرية، من اللؤلؤ والأحجار الكريمة تراجعا ملحوظا في بداية العام الحالي 2021، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي نحو مليار و672 مليون جنيه "104 مليون و507 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يناير الماضي، مقابل 3 مليار و474 مليون جنيه "217 مليون و149 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغ مليار و802 مليون جنيه "112 مليون و642 ألف دولار".

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره كان بـ 15.75 جنيه. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.