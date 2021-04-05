شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الاثنين 5-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 5-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك فى ثانى تعاملات البنوك، ليسجل تباينا فى البنك الأهلى المصرى لـ 18.37 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.37 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.41 جنيه للشراء، و18.54جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت جميع أسعار العملات اليوم الاثنين 5-4-2021، ماعادا الدولار شهد استقررارا أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار، فى حين تباين سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.60 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع، أمس كان بـ 21.60 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.41 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.37 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.37 جنيه.

18.52 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.55 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.37 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.39 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.39 جنيه للشراء.

18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.39 جنيه للشراء.

18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.35 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.