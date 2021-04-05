شكرا لقرائتكم خبر عن "أنعام القابضة" تُوقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 51% من مصنع واسط لأنظمة الترفيه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أنعام القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مؤسسة واسط السعودية فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 51% من مصنع واسط لأنظمة الترفيه والتجميل – فرع لمؤسسة واسط السعودية.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الهدف من هذه الاستحواذ هو تنويع أعمال مجموعة أنعام القابضة بالإضافة إلى العمل على الإستفادة من الفرص الموجودة في هذا القطاع، حيث يمثل قطاع الترفيه والسياحة أهمية كبرى لتنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ونوهت الشركة إلى أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 60 يوماً من تاريخ توقيع المذكرة، علماً بأنه سيتم سداد قيمة الصفقة نقداً من مصادر التمويل الذاتية للشركة.

ويُشار إلى أنه قد تم تأسيس مصنع واسط السعودية لأنظمة الترفيه في عام 2018 تماشياَ مع رؤية 2030، والتي تركز أحد أهدافها إلى تطوير قطاع السياحة والترفيه في المملكة العربية والسعوديه وتوطين الصناعات المحلية.

وبحسب البيان، يقع المصنع في مدينة سدير للصناعة والأعمال على مساحة أرض تبلغ 26 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع 5 آلاف طن سنوياً.

ويقوم مصنع واسط بتصنيع وإنتاج كافة ألعاب الأطفال ومعدات الترفيه وملحقاتها من مستلزمات الحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات والعاب الحدائق والمدن المائية بإستخدام خامات وطنية تصنع داخلياً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 6 مليون ريال خلال الربع العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 98 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض تكلفة المبيعات العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 57% نتيجة انخفاض تكلفة مبيعات القطاع الزراعي للعام الحالي نتيجة انخفاض اهلاكات القطاع الزراعي مقارنة بالعام السابق.

كذلك انخفضت مصروفات البيع والتوزيع للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بنسبة 30% نتيجة تخفيض مصروفات الفروع بالقطاع الغذائي لإعادة هيكلته وايقاف زراعة الأعلاف.