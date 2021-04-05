شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت نجران" تبدأ توزيع 75 هللة للسهم عن 2020 في 13 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت نجران، عن بدء توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 127.5 مليون ريال، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الإثنين، بأن حصة السهم ستبلغ 75 هللة، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 170 مليون سهم.

وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2020 هو 1.5 ريال للسهم والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي 255 مليون ريال.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 204.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 53.5 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 208.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 85.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن وانخفاض مصاريف التمويل إضافة إلى الأثر الإيجابي نتيجة حصول الشركة على الربوط الزكوية المعدلة والنهائية للأعوام 2014 حتى 2018 مما نتج عنه تعديل مخصصات الزكاة عن تلك الفترات.

وارتفعت المبيعات إلى 623.2 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 416.4 مليون ريال خلال العام 2019.