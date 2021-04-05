شكرا لقرائتكم خبر عن "إيداع" تطبق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك الأهلي التجاري وتلغي إدراج سامبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لـ البنك الأهلي التجاري، الناتجة عن الاندماج مع مجموعة سامبا المالية.

وأفاد إيداع، في بيان لموقع "تداول" المالي، إلى أن الزيادة تمت من خلال عروض مبادلة أوراق مالية وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في مجموعة سامبا المالية، لهذا اليوم الإثنين الموافق 5 أبريل الجاري.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إتمام إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق وذلك بنهاية عمل يوم الاحد الموافق 4 إبريل الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات العمومية غير العادية لكل من البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية، وافقت خلال مارس الماضي، على دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً نظام الشركات.

يُذكر أن البنك الأهلي حقق صافي أرباح بلغ 11.41 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 11.44 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 16.7 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله جزئياً ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.