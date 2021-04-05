شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت السعودية سعر خامها العربي الخفيف للسوق الآسيوية 0.4 دولار للبرميل في مايو مقارنة مع أبريل، وخفضت السعر للسوقين الأميركية والأوروبية 0.1 دولار للبرميل، و0.2 دولار للبرميل على الترتيب.

وحددت المملكة سعر الخام العربي الخفيف لآسيا بعلاوة 1.8 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وبعلاوة 0.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت للولايات المتحدة، وبخصم 2.4 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال لأوروبا، بحسب وكالة "رويترز".

واتفقت السعودية و"أوبك+" الخميس الماضي بعد مناقشات مع مسؤولين أميركيين على تخفيف القيود على إنتاج النفط بدءا من مايو.

وأقر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن تخفيضات الإنتاج تسببت في مواجهة شركة النفط الحكومية أرامكو "بعض الصعوبات مع بعض شركائها".