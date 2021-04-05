شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي كابيتال تكشف عن الشركات الأكثر استفادة من برنامج "شريك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة الأهلي كابيتال، إن الشركات التي تتطلب مشاريعها استثمارات ضخمة ستكون من أكبر المستفيدين من برنامج "شريك" مثل الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة، مما يساعدها في اقتناص فرص استثمارية جذّابة.

وأضافت الشركة في تقرير لها، أن البرنامج يدعم التحول الرقمي ويشجع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا (مثل فينتك "التكنولوجيا المالية")، متوقعا أن تلعب البنوك دوراً هاماً في تمكين الشركات المشاركة في هذا البرنامج من الوصول لأهدافها.

وقالت التقرير، إن برنامج "شريك" يمثل استثمارا طويل الأجل من شأنه أن يعزز نمو الأرباح وسيؤثر إيجابا على سوق الأسهم في المستقبل، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح التقرير، أن البرنامج يأتي بعد مجموعة من المبادرات والمشاريع والاستراتيجيات الطموحة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لدعم النمو الاقتصادي، بما في ذلك، مبادرة السعودية الخضراء ومشروع مدينة "ذا لاين" واستراتيجية الرياض ومشروع السودة إضافة إلى استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025.

وذكر التقرير أن برنامج "شريك" سوف يصبح جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويعزز من مكانة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال مما سيساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وتوقع التقرير أن يقدم برنامج "شريك" مجموعة من الأدوات لدعم نمو القطاع الخاص بما في ذلك توفير التمويل والدعم التشغيلي والتنظيمات المحفزة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل التي تتعلق بهذا البرنامج قريباً، وفقاً للأهلي كابيتال.

ورجح التقرير أن يصل مجموع ما سوف يُنفق في المملكة إلى 27 تريليون ريال بحلول العام 2030، على أن يصل الإنفاق الحكومي إلى 10 تريليونات ريال (37%) بينما سيبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة، بناء على الاستراتيجية المعلن عنها حديثاً، 3 تريليونات ريال (11.1%).

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد دشن برنامج "شريك" في نهاية مارس 2021، والذي يعتبر برنامجاً مهماً في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم النمو وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.

ويشجع البرنامج القطاع الخاص على إنفاق 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030 من خلال تقديم الدعم التمويلي والتنظيمي والتشغيلي ليصبح مجموع ما سوف ينفق في اقتصاد المملكة 27 تريليون ريال بحلول العام 2030.