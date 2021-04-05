شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي للاستشارات: نفاذ اندماج "الأهلي السعودي" والتفاؤل ببرنامج "شريك" يدفعان السوق السعودي لمستويات تاريخية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، إن مؤشر السوق السعودي تلقى دعما من سهم "البنك الأهلي السعودي" بعد نفاذ الاندماج مع مجموعة سامبا المالية، ومن تفاؤل الشركات بإعلان برنامج الشراكة مع القطاع الخاص "شريك".

وأضاف أن برنامج شريك يقدر ضخ 5 تريليونات ريال من القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي خلال 10 سنوات للمشاركة مع الدولة في دعم عمليات النمو وخلق فرص العمل، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الشركات ستوفر السيولة المطلوبة لمساهمتها في هذا البرنامج، عبر تقليص استثماراتها الخارجية وتركيزها على الاستثمار الداخلي، وربما تضطر بعضها إلى تقليص توزيعات الأرباح النقدية.

وأنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة أمس الأحد مرتفعاً بنسبة 0.68% تعادل 67.2 نقطة، ليصل لمستوى 9962.77 نقطة، ليلامس أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014.

وبلغت قيمة التداولات في ختام الجلسة أكثر من 11.4 مليار ريال، عبر التداول على 373.1 مليون سهم، بينما ارتفع 110 أسهم، وتراجعت أسعار 83 سهماً.

وارتفع سهم البنك الأهلي السعودي، بنسبة 3.64% إلى سعر 57 ريالاً للسهم، مقتربا من أعلى مستوى له منذ يوليو 2019، عقب إعلانه عن توزيعات الأرباح للعام 2020 بواقع 0.8 ريال للسهم، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.38%.