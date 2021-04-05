شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات اللؤلؤ المصرية إلى الإمارات تسجل مليار و672 مليون جنيه يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية، من اللؤلؤ والأحجار الكريمة تراجعا ملحوظا في بداية العام الحالي 2021، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي نحو مليار و672 مليون جنيه "104 مليون و507 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يناير الماضي، مقابل 3 مليار و474 مليون جنيه "217 مليون و149 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغ مليار و802 مليون جنيه "112 مليون و642 ألف دولار".

ورصدت البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية للإمارات شملت أيضا الوقود والزيوت المعدنية، والتي ارتفعت لتصل إلى 13 مليون و181 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 225 ألف دولار فقط في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 12 مليون و956 ألف دولار، يليها صادرات الفواكه، والتي ارتفعت أيضا لتسجل 8 ملايين و908 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 8 ملايين و637 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة طفيفة بلغت نحو 271 ألف دولار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن قيـمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير 2021، مقابل 3.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 17.9٪.

وانخفضت قيمة الصادرات، بنسبة 8.4٪، حيث بلغـت 2.50 مليار دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.9٪ حيث بلغت 5.65 مليار دولار خـلال شهر يناير 2021، مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.