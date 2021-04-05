شكرا لقرائتكم خبر عن الدرع العربي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الدرع العربي (8070) في آخر جلساته، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة الحالي 31.50، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.73% بما يعادل -0.55 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 31.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 34.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.85 ومستوى المقاومة 33.10.