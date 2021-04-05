شكرا لقرائتكم خبر عن ساب تكافل يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ساب تكافل (8080) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.14% بما يعادل 0.40 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.15، ليستهدف مستوى المقاومة 43.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.15 ومستوى المقاومة 38.30.