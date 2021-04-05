شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسواق المزرعة (4006) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته المستمرة اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 37.60، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.98% بما يعادل -0.75 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 37.60، ليستهدف بعدها مباشرة أولى مستويات المقاومة عند 41.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.75 ومستوى المقاومة 39.90.