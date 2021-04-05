شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستعد لمهاجمة مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التصنيع (2060) للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.77% بما يعادل 0.42 نقطة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 16.16 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 16.16.