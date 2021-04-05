شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم من جديد بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 15.88، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.42% بما يعادل 0.22 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 15.88، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.34 ومستوى المقاومة 16.50.