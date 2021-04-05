شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم تهامة للإعلان (4070) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة الحالي 59.30، محققاً مكاسب قوية في آخر جلساته بلغت نسبتها 6.97% بما يعادل 4.10 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 59.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 69.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 59.30 ومستوى المقاومة 69.70.