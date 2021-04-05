شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى (NOMUC) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها إلى حد ما مقارنة بحركة المؤشر، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.16% مضيفاً إليه نحو 38.127 نقطة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 24,039.49، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 21,805.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23,274.60 ومستوى المقاومة 25,330.00.