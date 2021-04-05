شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية (TCSI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات المؤشر اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 4,351.60، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.07% بما يعادل 3.15 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يستفيد المؤشر من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة 4,351.60، ليفتح بعدها المجال أمامه لتحقيق المزيد من الارتفاعات، ليستهدف مستوى المقاومة 4,760.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,175.00 ومستوى المقاومة 4,410.62.