شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم تمويلات بقيمة 1.8 مليار ريال للأفراد والمنشآت في الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بحث مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، خلال اجتماعه الأول في العام المالي 2021، العديد من الموضوعات المتعلقة بخطط البنك الاستراتيجية وبرامج التحول للبنك: برنامج تحول رأس المال البشري، برنامج التحول المحاسبي، برنامج تحول الفروع، برنامج التحول الرقمي، واتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوجيهات حيالها.

واستعرض المجلس نشاط التمويل للربع الأول من هذا العام، الذي شهد نموًا استثنائيا في جميع منتجاته للأفراد والمنشآت مقارنة بنفس الربع للعام الماضي 2020، حيث تجاوزت نسبة النمو أكثر من 100%، حيث قدم البنك تمويلات قاربت 1.8 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 34 ألف عميل من الأفراد والمنشآت، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقدم البنك خدمات غير ماليه من استشارات وإرشاد ودورات تدريبية مختلفة استفاد منها أكثر من 7 آلاف مستفيد، وتجاوزت مجموع مدخرات المشتركين في برنامج زود الادخاري 210 مليون ريال بنسبة نمو وصلت 120% مقارنه بنفس الربع من عام 2020.

ويُعزى هذا النمو في جميع منتجات البنك المالية وغير المالية إلى توسع البنك في الشمول المالي لفئات المجتمع، وابتكار وتطوير منتجات جديدة، وتحسين البنية التقنية للبنك وتطوير الإجراءات الداخلية.

يشار إلى أن بنك التنمية الاجتماعية السعودي كشف في يوليو الماضي، عن تحقيقه لنمو في معدلات صرف التمويلات للمنشآت الممولة من قبل البنك حتى نهاية منتصف العام 2020.

وارتفاع حجم تمويل المنشآت لدى البنك، نتج عن نمو إيجابي لنتائج النصف الأول من هذا العام 2020، مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي 2019.