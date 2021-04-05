شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستثمار كابيتال" تعلن إغلاق طرح صندوق "كادن" بملياري ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "الاستثمار كابيتال" السعودية، عن إغلاق طرح صندوق كادن الاستثمار بحجم 2 مليار ريال، حيث تم جمع رأس المال المستهدف قبل التاريخ المقرر لإنهاء فترة الطرح الخاص للصندوق.

وأضافت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن الصندوق يستهدف الاستحواذ على أصول عقارية مدرّة للدخل في مدينة الرياض، وتوفير دخل جارٍ لمالكي الوحدات وتنمية رأس المال على المدى المتوسط والبعيد من خلال الاستثمار في أصول عقارية مطورة ومدرّة للدخل.

وأوضحت الشركة أن من أهداف الصندوق أيضا الاستثمار في التطوير العقاري لتعزيز النمو في رأس المال والتوزيعات المستهدفة لمستثمري الصندوق.

وقالت الشركة إن الصندوق سيقوم باعتماد توزيعات دورية تدفع بشكل نصف سنوي، يتم تحقيقها من إيرادات التأجير التشغيلي في هذه الأصول.

وذكرت الشركة أن العقارات المستحوذ عليها تتميز بتعاقدها مع مستأجرين من العلامات التجارية المحلية والعالمية المعروفة، ما سيسهم في تحقيق الدخل المتوقع بقدر الإمكان.