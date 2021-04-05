شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في عام أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس 2020 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 110.65 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.67، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.62، بينما حقق الأعلى له عند 110.75، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد ان اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 110.69.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 60.3 مقارنة بما قيمته 60.0 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 59.8 في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة لمؤشر طلبات المصانع والتي قد توضح تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 2.6% في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي الذي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والذي قد يظهر اتساعاً إلى ما قيمته 58.3 مقابل 55.3 في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، تابعنا الجمعة الماضية تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي، وجاء ذلك في أعقاب كشف الرئيس الأمريكي جو بادين الأربعاء الماضي عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون.